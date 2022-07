EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev et Moscou discutent du déblocage des livraisons de céréales

L'UKRAINE ET L'EUROPE DE L'EST À L'HONNEUR LORS DU 14-JUILLET





Les nations alliées de la France en Europe de l'Est et les troupes françaises engagées aux frontières de l'Ukraine seront à l'honneur du défilé militaire du 14 juillet. "Le défilé mettra en avant notre solidarité stratégique avec nos alliés et la capacité de la France à faire aux défis stratégiques du moment comme puissance d’équilibre et d’entraînement", a indiqué l’Élysée.