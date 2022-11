EN DIRECT - La Pologne confirme avoir été atteinte par "projectile de fabrication russe"

QUELLE RÉACTION DE L'OTAN ?





"L'Otan réagira en fonction de la réaction de Moscou", estime le général Yakovlef sur LCI. "Si la Russie dit que c'est accidentel, ou présente des excuses, ou au contraire si elle s'enferme dans un discours en disant 'on vous avait prévenu, et il y en aura d'autre', alors on se dirige vers une escalade"explique-t-il. "Ce genre de décision ne sera pas prise sur un coin de table. Il y aura, parmi les mesures possibles, un renforcement de la défense aérienne de l'Otan, et ça pourait aller plus loin" ajoute le spécialiste.