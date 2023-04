EN DIRECT - Guerre en Ukraine : réunion des pays membres de l'Otan sur la base américaine de Ramstein

Vers de nouvelles livraisons d'armes ? Les États membres de l'Otan se retrouvent ce vendredi sur la base militaire américaine de Ramstein, en Allemagne, pour discuter du soutien militaire à l'Ukraine, selon le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.

"Je m'attends à ce que les alliés (au sein de l'organisation) et les partenaires de l'Otan fassent de nouvelles annonces concrètes de soutien militaire à l'Ukraine", a indiqué jeudi le Norvégien, sans plus de précisions, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté l'Otan à intégrer son pays dans ses rangs et à lui livrer plus d'armes - notamment de longue portée - pour combattre la Russie.