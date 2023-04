EN DIRECT - Ukraine : les alliés de Kiev dénoncent le "cynisme" russe au Conseil de sécurité

PLUS DE MUNITIONS POUR KIEV





Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé hier à fournir plus de munitions à l’Ukraine. "Plus d’un millier de missiles ont été fournis, ainsi qu’un certain nombre de munitions dont le nombre continue d’augmenter, mais il devrait s’accroître plus rapidement dans les prochains jours", a-t-il déclaré, à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE.