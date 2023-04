EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Il est impossible pour nous d'abandonner Bakhmout", assure Zelensky

"IL EST IMPOSSIBLE POUR NOUS D'ABANDONNER BAKHMOUT"





Dans l'entretien accordé à Al-Arabiya, Volodymyr Zelensky est aussi revenu sur la situation sur le front de Bakhmout, où les troupes ukrainiennes et russes s'affrontent depuis des semaines, et réaffirmé sa volonté de poursuivre le combat. "Il est impossible pour nous d'abandonner Bakhmout, car cela permettrait d'étendre le front de bataille et donnerait aux forces russes et à Wagner la possibilité de s'emparer d'une plus grande partie de nos terres", a-t-il expliqué.