EN DIRECT - Guerre en Ukraine : vives tensions après l'attaque présumée de drones contre le Kremlin

Brusque regain de tension entre Kiev et Moscou. La Russie a affirmé mercredi avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, une accusation aussitôt rejetée par l'Ukraine. "La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de représailles", a ajouté le Kremlin. Moscou a annoncé dans la soirée l'ouverture d'une enquête pour terrorisme.

"Nous n'avons pas attaqué Poutine", a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'un déplacement en Finlande. "Nous défendons nos villages et nos villes", a-t-il ajouté.

La journée a par ailleurs été particulièrement meurtrière en Ukraine. Des frappes russes "massives" ont fait au moins 21 morts et 48 blessés dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, selon un dernier bilan communiqué par le président ukrainien. "Le monde doit voir et savoir", a-t-il écrit sur Twitter. "Nous ne pardonnerons jamais. Nous vaincrons (...) et tous les auteurs seront mis face à leurs responsabilités". Selon Volodymyr Zelensky, précisant que les victimes étaient toutes civiles et avaient péri notamment dans un supermarché et dans une gare.