EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir déjoué une attaque de drones en Crimée

CONVOI WAGNER EN BIÉLORUSSIE





Un important convoi transportant des combattants de Wagner a été repéré en Biélorussie dans la matinée ce samedi, selon le collectif indépendant Belaruski Hajun. Selon ce groupe, qui traque les mouvements des forces armées en Biélorussie, au moins 60 camions, bus et autres gros véhicules sont entrés dans le pays depuis la Russie, escortés par la police.





Le groupe a précisé que les plaques d'immatriculation des engins concordaient avec celles des zones occupées par la Russie dans l'est de l'Ukraine. D'après leur analyse, le convoi se dirigeait vers une base militaire à l'extérieur d'Osipovichi, une ville située à 230 km au nord de la frontière ukrainienne. Des images satellites analysées par Associated Press corroborent cette information : des structures ressemblant à des tentes semblent avoir été construites sur cette base entre le 15 et le 30 juin.