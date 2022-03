EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le Conseil de l'Europe exclut officiellement la Russie

"AIDEZ-NOUS"





"Aidez-nous à empêcher la mort des gens. Il doit y avoir des mesures de la part de l'Otan pour aider à défendre notre pays" en attendant que les sanctions occidentales agissent, implore ce mercredi Kira Rudik, députée ukrainienne, sur LCI. "Nous ne pouvons pas payer ce temps par nos vies", déplore l'élue. Pour preuve, les cessez-le-feu ratés. "À chaque fois que Vladimir Poutine a annoncé un couloir humanitaire, les militaires russes tiraient sur les bus. Les gens étaient les cibles", continue-t-elle. "Cela ne sert à rien de discuter avec lui, parce qu'il ment."





"J'appelle chacun et chacune qui peut prendre l'arme, de la prendre, et de rejoindre notre armée et notre résistance", poursuit la députée. "Nous devons défendre ce qui nous appartient. Nous devons dire non à Vladimir Poutine, tu ne vas pas nous prendre, tu ne vas pas nous briser parce que nous sommes indépendants, libres, et c'est pourquoi nous allons gagner."