EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky anticipe "des efforts surhumains" pour "briser" la Russie

LES FORCES RUSSES CIBLENT MAINTENANT LES VILLES DE DONETSK





Les troupes de Moscou cibleront prochainement les villes de Sloviansk et de Bakhmut, dans l'est de Donetsk, a averti le gouverneur de la province voisine de Lougansk, rapporte The Guardian.





Le président Vladimir Poutine a revendiqué lundi la victoire dans la région de Lougansk, qui a fait l'objet de violents combats, en faisant tomber la ville de Lysychansk. Le gouverneur de Lougansk, Serhiy Haidai, a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les villes du secteur soient intensivement attaquées, la Russie tentant de prendre le contrôle total du Donbass.





"L'objectif numéro un est la région de Donetsk. Sloviansk et Bakhmut vont être attaquées - Bakhmut a déjà commencé à être très durement bombardé", a-t-il déclaré.