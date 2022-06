EN DIRECT - Ukraine : un premier navire chargé de céréales quitte le port occupé de Berdiansk

RICHARD BRANSON DE PASSAGE À KIEV





Le milliardaire britannique, fondateur du groupe Virgin, a rencontré hier soir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le ministre des Affaires étrangères. "Je garde espoir que l'Ukraine et son peuple prévaudront et gagneront cette guerre, prenant le contrôle de leur territoire, de leur souveraineté et de leur avenir. Mais plus que jamais, nous devons tous nous unir et faire face à la menace à laquelle l'Ukraine et le monde sont confrontés", écrit-il sur le réseau social Twitter.