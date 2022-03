EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les civils évacués de Marioupol à partir de 10h

DES MESURES ANNONCÉES "DANS LES PROCHAINES HEURES" POUR ASSURER LA SÛRETÉ DE CINQ SITES NUCLÉAIRES UKRAINIENS, ANNONCE L'ÉLYSÉE





Après l'attaque d'une centrale nucléaire ukrainienne par l'armée russe, le président français a déclaré dans un communiqué "condamner fermement" toute atteinte à ce type d'installation et être "extrêmement préoccupé des risques pour la sécurité nucléaire".





La France proposera dans les prochaines heures et "avec ses principaux partenaires", "des mesures concrètes afin d’assurer la sureté et la sécurité des cinq principaux sites nucléaires de l’Ukraine", écrit l'Élysée avant d'ajouter : "la Russie et l’Ukraine doivent trouver un accord sur cette base et assurer ensemble la mise en œuvre des principes fondamentaux pour la préservation de la sécurité et la sûreté des installations nucléaires dans le contexte actuel."