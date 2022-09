EN DIRECT - "L'occident veut détruire la Russie", lâche Vladimir Poutine, en direct à la télévision

RENCONTRE ENTRE PREMIÈRES DAMES





Brigitte Macron et la femme du président ukrainien, Olena Zelenska se sont rencontrées ce mardi, alors qu'elles étaient toutes deux présentes à New York. Elles ont échangé pendant une heure environ à l'Ukrainian Institute of America, notamment sur l'opération "Cigogne", qu'elles ont lancée toutes les deux au début de la guerre et qui permet d'accueillir des enfants et des adolescents ukrainiens pour qu'ils puissent poursuivre leurs traitements contre le cancer dans les hôpitaux français.





Cette rencontre, la première entre les deux premières dames depuis le début de la guerre, fut également l'occasion de parler de la scolarisation des jeunes Ukrainiens réfugiés en France.