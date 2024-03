EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky assure que l'offensive russe "a été stoppée"

Deux dépôts de carburant ont été attaqués par des drones mardi matin à Orel et Kstovo, deux villes russes situées respectivement à 160 km de la frontière ukrainienne et à 450 km à l'est de Moscou, ont annoncé les gouverneurs régionaux. Les attaques ont toutes deux déclenché un incendie, selon ces gouverneurs.





Le gouverneur de la région Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, a rapporté qu'un complexe de carburant et d'énergie de la zone industrielle de Kstovo avait été attaqué par des drones.





Auparavant, le gouverneur de la région d'Orel Andreï Klytchkov a annoncé qu'"un drone s'est écrasé à Orel. Un complexe de carburant et d'énergie a été attaqué". "Les services spéciaux travaillent sur les lieux pour contenir l'incendie. Il n'y a pas de victime", a également écrit M. Klytchkov sur son compte Telegram. Selon un responsable des services de secours cité par l'agence Ria Novosti, un réservoir contenant des produits pétroliers a pris feu. Des médias locaux ont rapporté que l'attaque s'est produite vers 03h00 (1h en France).