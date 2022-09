EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky exhorte le monde à condamner les "pseudo-référendums" russes

DES "PROBLÈMES FONDAMENTAUX" AU SEIN DE L'ARMÉE RUSSE ?





"Le système de mobilisation russe ne parviendra probablement pas à produire des forces de réserve mobilisées, même de qualité inférieure à celle que les plans de Poutine auraient générée, à moins que le Kremlin ne parvienne à résoudre rapidement les problèmes fondamentaux et systémiques", a estimé sur Twitter l'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion américain sur des questions de défense.





En cause, "de graves problèmes systémiques dans leurs premiers jours, générant un ressentiment populaire", et empêchant les forces mobilisées "d'accomplir les tâches que le président russe Vladimir Poutine lui a fixées", analyse-t-il dans un rapport. "Des manifestations, des attaques contre des centres de recrutement et des actes de vandalisme ont eu lieu dans toute la Russie au cours des 48 premières heures qui ont suivi l'annonce de la mobilisation partielle", rappelle l'institut de recherches.