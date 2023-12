EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne "perd rapidement ses positions", selon le Kremlin

Des dizaines de personnes ont été blessées mercredi à Kiev par une salve de missiles russes, provoquant le plus lourd depuis des mois dans la capitale et illustrant la pression croissante de Moscou contre laquelle l'Ukraine réclame l'aide de l'Occident. La capitale ukrianienne est sur la défensive depuis l'échec de sa contre-offensive estivale, d'autant plus que les Occidentaux, Américains en tête, tergiversent désormais sur l'ampleur de l'aide politique, militaire et financière à apporter à leur allié ukrainien.





La défense antiaérienne a abattu les dix missiles balistiques lancés vers 3h (heure locale), mais les débris sont retombés sur des zones habitées, notamment un hôpital pédiatrique. Aucun mort n'est à déplorer et le centre hospitalier continue de fonctionner. En revanche, 53 personnes ont été blessées à travers la ville, dont 20 ont été hospitalisées, parmi lesquelles deux enfants, selon le ministère de la Santé. En outre, au moins neuf drones russes de type Shahed ont été lancés sur Odessa tard mardi soir et ont aussi été abattus.





La Russie n'a pas communiqué sur ces frappes. Mais le ministère russe de la Défense affirme mercredi que l'aviation, des drones, des missiles et l'artillerie ont détruit à une date et en des lieux indéterminés des entrepôts ukrainiens de munitions ainsi que des sites de construction de drones.