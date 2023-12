EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'armée russe dit avoir abattu 26 drones au-dessus de la Crimée

Le président français, Emmanuel Macron, a lancé vendredi qu'il n'avait "pas changé de numéro" de téléphone et qu'il était toujours joignable si son homologue russe, Vladimir Poutine, avait des "propositions sérieuses" à faire pour la paix en Ukraine. "Si le président Poutine a une volonté de dialoguer et des propositions sérieuses pour avancer, sortir du conflit et bâtir une paix durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international et donc des intérêts et de la souveraineté ukrainienne, je prendrai l'appel", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen qui s'est déroulé à Bruxelles.





La France sera toujours dans ce cas "une puissance qui aidera et qui ne ménagera pas ses efforts pour obtenir un résultat", a-t-il poursuivi en rappelant ses propres efforts pour tenter d'empêcher l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, puis pour l'arrêter dans les premiers mois de la guerre.