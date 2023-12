EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une aide européenne de 50 milliards d'euros bloquée par la Hongrie

L'Union européenne a approuvé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, qui comprend notamment l'interdiction des importations de diamants russes dans l'UE, a indiqué jeudi un communiqué des Vingt-Sept. Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, se sont félicités de l'adoption de ce nouveau paquet, le 12e depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. L'UE va aussi prendre des mesures pour améliorer l'efficacité des sanctions concernant le pétrole russe.





Moscou est accusé de financer une partie de sa guerre contre l'Ukraine grâce au commerce lucratif de diamants, qui représente un chiffre d'affaires d'environ quatre à cinq milliards de dollars par an. L'interdiction de l'UE concernera les diamants naturels ou synthétiques et les bijoux dès janvier, et les diamants russes taillés dans d'autres pays à partir de septembre 2024.