EN DIRECT - Guerre en Ukraine : sans surprise, Moscou revendique la victoire de Poutine dans les territoires annexés

Deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, ont trouvé la mort près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dans une attaque attribuée dimanche par Kiev aux troupes russes, au moment où Moscou a organisé des scrutins controversés dans les territoires annexés.





Les victimes sont l'Espagnole Emma Igual et le Canadien Anthony Ihnat, qui travaillaient pour l'ONG Road to Relief. Emma Igual, 32 ans, en était la directrice et co-fondatrice. Selon l'ONG, l'attaque a eu lieu samedi matin à Tchassiv Yar, près de Bakhmout. "À la suite d'un tir direct, le véhicule s'est renversé et a pris feu", a-t-elle indiqué.