EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le chef de l'AIEA attendu à la centrale nucléaire de Zaporijia

DOCUMENT LCI





Nos reporters ont pu se rendre à Avdiivka, ville du Donbass ukrainien aujourd'hui semblable à un champ de ruines. Pilonnée par l'artillerie russe et plus récemment par l'aviation, elle ne compte plus que 2300 habitants à peine alors que 30.000 personnes y vivaient encore au début de l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine en février 2022.