EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky visite l'île des Serpents, symbole de la résistance à la Russie

Pour la première fois depuis l'été dernier, et pour sa première visite en Turquie depuis le début de la guerre avec la Russie en février 2022, M. Zelensky, toujours vêtu de son polo kaki, a eu un long entretien avec le président turc, qui maintient des liens étroits à la fois avec Kiev et Moscou.

Les deux dirigeants, dont une conférence de presse était prévue dans la soirée, devaient se concentrer sur l'accord d'exportation des céréales ukrainiennes à travers la mer Noire malgré la guerre.

L'accord céréalier, conclu en juillet 2022 avec le parrainage des Nations unies et de la Turquie, expire le 17 juillet et la Russie a déclaré ne voir aucune raison de le prolonger. Le Kremlin a indiqué suivre "de très près" les discussions entre Zelensky et Erdogan, promettant de maintenir un "partenariat constructif avec Ankara" et saluant le "rôle de médiateur" du président turc.