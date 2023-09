EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington se dit "préoccupé" par le rapprochement entre Moscou et Pyongyang

La Russie a affirmé avoir détruit dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs drones aériens ukrainiens dans les régions frontalières de Briansk et Belgorod, dans l'ouest du pays, sans faire état de victimes à ce stade. Dans quatre communiqués distincts, le ministère de la Défense russe a indiqué sur Telegram que six drones avaient été abattus entre 22h locales mercredi (21h à Paris) et 0h45 locales (23h45 à Paris mercredi) au-dessus du territoire de la région occidentale de Briansk, frontalière de l'Ukraine.





Le gouverneur local Alexandre Bogomaz a fait état, lui aussi sur Telegram, du même nombre d'appareils détruits au-dessus notamment des districts d'Ounetchski, Brasovski, Starodoubski et de Karatchevksi, ce dernier étant tout proche de la ville de Briansk. Il n'y a aucune victime ni dégât, selon lui.





Plus tôt, la Défense russe a rapporté qu'un autre drone ukrainien avait été abattu à 21h30 locales mercredi (20h30 à Paris) au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de la région ukrainienne de Kharkiv plus au sud.