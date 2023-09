EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le blocus des ports ukrainiens "doit cesser", affirme le président du Conseil européen

Le blocus des ports maritimes ukrainiens par la Russie depuis qu'elle s'est retirée d'un accord sur les céréales conclu sous l'égide des Nations unies et de la Turquie est "scandaleux" et "doit cesser", a déclaré Charles Michel, président du Conseil européen, à des journalistes à New Delhi.





"Il est franchement scandaleux que la Russie, après avoir mis fin à l'initiative céréalière de la mer Noire, bloque et attaque les ports ukrainiens. Cela doit cesser", a déclaré M. Michel à la veille d'un sommet du G20.