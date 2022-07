EN DIRECT - Ukraine : Moscou prête à peser de tout son poids sur les divisions des opinions européennes

JOSEP BORRELL APPELLE LA CHINE À S'ENGAGER "CONTRE LA GUERRE"





Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a indiqué sur Twitter avoir échangé avec le conseiller d'État et ministre des affaires étrangères chinois, Wang Yi. Il a appelé la Chine "à jouer un rôle plus constructif dans la lutte contre la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et à mettre fin à la désinformation sur les causes et les conséquences économiques mondiales désastreuses de l'attaque de la Russie" et à mettre fin à toute désinformation autour des attaques russes.