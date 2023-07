EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'AIEA "fait des progrès" dans l'accès à la centrale nucléaire de Zaporijia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi soir à Prague, après Sofia où il a discuté de l'adhésion de son pays à l'Otan et plaidé pour une accélération de la livraison d'armes à l'Ukraine, au soir d'une frappe russe meurtrière sur Lviv condamnée par l'Unesco.

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a par ailleurs assuré jeudi que le sulfureux patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, se trouvait en Russie, malgré l'accord passé après sa rébellion avortée qui prévoyait qu'il s'exile au Bélarus. Selon lui, les combattants de Wagner se trouvent, eux aussi, "dans leurs camps permanents" de l'est de l'Ukraine et non au Bélarus, "pour le moment". En pleine contre-offensive de Kiev contre la Russie, le président ukrainien a quant à lui rencontré jeudi soir à Prague son homologue tchèque Petr Pavel, avant un important sommet de l'Alliance à Vilnius en Lituanie, prévu les 11-12 juillet.