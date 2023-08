EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev déjoue des attaques russes de missiles et de drones dans la région d'Odessa

LA FRANCE CONDAMNE LES FRAPPES RUSSES À KHERSON





"La France condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles frappes russes qui ont visé aujourd'hui la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et qui ont causé la mort d'au moins sept civils, dont deux enfants", a déclaré le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans un message publié sur le réseau X, ex-Twitter.





Dans un communiqué, le ministère a souligné que "ces nouvelles attaques sur des populations civiles illustrent encore une fois le mépris complet de la Russie pour tous les principes du droit international humanitaire, qu’elle viole de manière flagrante et répétée". "Cette violence n’épargne pas les enfants : selon le parquet ukrainien, plusieurs centaines d’enfants ont été tués depuis le lancement par la Russie de sa guerre d’agression contre l’Ukraine", a-t-il ajouté.