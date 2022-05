EN DIRECT - Guerre en Ukraine : réunion en sommet extraordinaire du Conseil européen ce lundi

À Bruxelles, lundi 30 et mardi 31 mai, les 27 États membres de l'UE tiennent une réunion extraordinaire du Conseil européen à Bruxelles. Il devrait être question d'un nouveau train de sanctions contre la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dimanche 29 mai, pour la première fois depuis l'invasion russe, dans l'est du pays, au moment où les forces de Moscou resserrent leur étau de feu sur des villes clef de la région du Donbass. Sur des images diffusées sur Internet par la présidence ukrainienne, on peut voir le président Zelensky, en gilet pare-balles et entouré de soldats en armes, visiter les décombres de bâtiments détruits à Kharkiv (nord-est), deuxième ville du pays, et ses environs.