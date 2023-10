EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron assure Zelensky du soutien des Européens malgré la "multiplication des crises"

Face à l'utilisation par Kiev de missiles américains ATACMS, Moscou réplique en annonçant déployer également des missiles de longue portée, les Kinjal, en mer Noire, un terrain stratégique. "Ce n'est pas une menace, mais sur mes instructions, l'armée de l'air et les forces spatiales militaires russes commencent à patrouiller en permanence dans la zone neutre de l'espace aérien, au-dessus de la mer Noire. Nos avions sont armés de missiles Kinjal", a déclaré Vladimir Poutine ces dernières heures.





Un missile Kinjal est "le premier missile hypersonique opérationnel dans l'armée russe", explique sur LCI Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et spécialiste aéronautique du magazine Air et Cosmos. "Il peut aller au-delà de MAG-5. On est sur des vitesses qui sont théoriquement non interceptables. C'est une arme hautement stratégique. MAG-5, c'est 6000 km/h, certainement plus en vol de croisière", détaille-t-il. Sa portée est en effet de 2000 km et sa vitesse maximale de 12.000 km/h.





"Mais une fois que les Ukrainiens ont reçu des missiles Patriot de défense aérienne, les Kinjal se sont révélés interceptables", nuance Xavier Tytelman. "Les Russes les réorientent donc vers la mer Noire. Mais en tant que missile anti-navire, or la flotte ukrainienne en mer Noire n'existe plus." Cette déclaration est donc surtout un avertissement lancé aux navires américains : "Il s'agit de dire 'on a les moyens de les détruire', mais ils ne sont pas dans la zone et ont de toute façon le même système de défense que les Ukrainiens. C'est vraiment juste du blabla", estime l'expert.





Le missile est aussi capable de porter des charges nucléaires, une arme que la Russie n'est pas prête d'enclencher selon lui. "C'est de la dissuasion, dire 'attention que l'on continue à exister'. Mais il n'y a rien de nouveau, ce missile a été utilisé depuis le début de la guerre", insiste-t-il.