EN DIRECT - Guerre en Ukraine : de nouvelles sanctions américaines pour affaiblir l'effort de guerre russe

Une nouvelle vague de sanctions, visant des entreprises ou des personnes russes et étrangères, a été annoncée par le département d'État américain ce mercredi. Un moyen de "perturber encore plus et affaiblir l'effort de guerre russe", a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yallen, dans un communiqué. Suivez les dernières informations sur le conflit.

Le département d'État américain a annoncé mercredi une nouvelle vague de sanctions visant des entreprises ou des personnes russes ou étrangères, considérées participant à l'effort de guerre russe dans l'invasion de l'Ukraine.

Outre des entreprises russes de la défense, les sanctions visent une soixantaine de personnes et entreprises étrangères, en particulier chinoises, accusées d'"aider la Russie à acquérir des composants clés pour la fabrication d'armes ou des programmes de défense", selon un communiqué.

LE POINT SUR LA SITUATION Une attaque russe de missiles a fait une dizaine de blessés à Odessa, une ville portuaire ukrainienne déjà ciblée en début de semaine par des attaques meurtrières, ont rapporté les autorités locales dans la nuit de mercredi à jeudi. "Des infrastructures civiles ont été détruites" et "13 personnes ont été blessées" dans l'attaque, a rapporté le maire de cette ville du sud-ouest de l'Ukraine, Guennadiï Troukhanov, ajoutant que les pompiers combattaient "un incendie" d'ampleur, sans fournir davantage de détails.

Cinq personnes dont un père et sa fille ont aussi été tuées et une vingtaine d'autres ont été blessées mercredi lors de plusieurs frappes russes dans l'est et le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales. Deux civils qui se trouvaient dans une voiture ont été tués par une bombe aérienne guidée lancée par les forces russes dans la région de Kharkiv, située dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur, Oleg Synegoubov. Il s'agit d'une femme de 38 ans et de son père, a précisé le parquet général ukrainien.

Des crimes de guerre commis par des Russes. L’ONG Human Rights Watch a réalisé un rapport, publié ce jeudi, selon lequel au moins 15 soldats ukrainiens ont été abattus après qu’ils se sont rendus depuis décembre 2023. L'organisation réclame l’ouverture d’enquêtes.

Londres a appelé mercredi à la libération immédiate de l'opposant russe Vladimir Kara-Mourza. Ce dernier a été condamné à vingt-cinq ans de prison pour "trahison" en raison de ses critiques contre l'offensive en Ukraine, afin qu'il bénéficie de soins "urgents".

Plus de 200 entreprises visées

Une centaine d'entreprises russes, parmi les plus de 200 également visées, opèrent spécifiquement dans les secteurs de la défense, du transport ou des technologies. Plusieurs entreprises sont impliquées concernent les programmes d'armes chimiques et biologiques russes.

Enfin, les sanctions visent à restreindre la possibilité de développement des infrastructures de gaz et pétrole russe, alors que la Russie cherche à développer celles qui lui permettraient d'exporter plus facilement ses hydrocarbures vers la Chine en particulier. Ces exportations se font actuellement par pétroliers ou méthaniers, faute d'oléoducs et gazoducs suffisants vers l'est.

Ces sanctions, qui impliquent aussi le département d'État américain, prévoient notamment le gel des avoirs des entreprises ou personnes visées et présentes aux États-Unis, ainsi que l'interdiction pour des entités ou citoyens américains de faire affaire avec les cibles des sanctions. Les personnes concernées se voient par ailleurs interdire l'entrée du territoire américain.

Les pays du G7 ainsi que l'Union européenne et plusieurs pays amis, tels que l'Australie ou la Corée du Sud, ont multiplié les sanctions à l'encontre de la Russie depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, en février 2022.

Ces sanctions visent à réduire les capacités de financement de l'effort de guerre russe, mais également ses capacités à se fournir en composants et matériaux critiques pour ses équipements. Elles ont par ailleurs entraîné le gel de nombreux avoirs des principaux dirigeants russes, des chefs d'entreprises proches du pouvoir ainsi que de l'administration russe, notamment la Banque centrale.

Les dernières sanctions ont en particulier ciblé le secteur minier, notamment l'aluminium, le cuivre et le nickel russes, dont l'importation aux États-Unis et au Royaume-Uni sont désormais interdits.