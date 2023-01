EN DIRECT - L'Ukraine domine les candidatures connues pour le prix Nobel de la paix 2023

Un "non" qui douche les espoirs de Zelensky. Alors que Kiev réclame à ses alliés occidentaux de nouveaux armements, le président américain a fermé la porte lundi à une possible livraison d'avions de combat. À la question d'un journaliste qui l'interrogeait sur la possibilité de donner des F-16 à l'Ukraine, Joe Biden a simplement répondu "non".

Évacué au début de l'invasion russe par crainte d'une d'escalade militaire avec Moscou, le débat la livraison d'avions de chasse avait resurgi après le feu vert donné à l'envoi de chars lourds. Le ferme refus asséné par Joe Biden pourrait bien le refermer, d'autant qu'il rejoint celui exprimé la veille par le chancelier allemand Olaf Scholz.

D'autres alliés de l'Ukraine se montrent toutefois moins catégoriques. À l'image d'Emmanuel Macron, qui a affirmé lundi que "rien n'était exclu", mais a conditionné une décision à plusieurs "critères". Parmi ceux-ci, le fait qu'une demande officielle soit formulée par l'Ukraine, que cela ne "soit pas escalatoire" et "pas de nature à toucher le sol russe mais bien à aider l'effort de résistance" et que "ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française".