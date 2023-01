EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie intensifie ses attaques dans l'est du pays

Près d'un an après son invasion de l'Ukraine, Moscou cherche à prendre le contrôle de toute la région de Donetsk, qu'elle a déjà déclarée partie intégrante de la Russie. Kiev a affirmé cette semaine que les troupes russes avaient intensifié leurs attaques dans l'est, notamment sur les villes de Vougledar et Bakhmout.