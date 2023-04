EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky est arrivé en Pologne

Cette conversation a montré la "volonté commune de la France et des Etats-Unis d'engager les Chinois à accélérer avec nous la fin de la guerre en Ukraine et construire une paix durable", a-t-on précisé de même source. Au cours de cette discussion, les présidents américain et français ont également souhaité "obtenir des Chinois une contribution à l'effort global de solidarité Nord-Sud" et "construire avec la Chine un agenda commun sur climat et biodiversité".