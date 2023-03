EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Erdogan demande à Poutine d'entamer des négociations de paix

Recep Erdogan pousse Vladimir Poutine à négocier. Le président turc a échangé ce samedi avec le maître du Kremlin. Dans un tweet, la présidence turque dévoile le contenu de cette conversation. Erdogan a manifesté son attachement à la nécessité de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie "par le biais de négociations dès que possible". Depuis le début de la guerre, la Turquie tente de jouer les médiateurs entre les deux nations. Un jeu d'équilibriste complexe car le pays soutient l'Ukraine et appelle au respect de son intégrité territoriale tout en continuant à entretenir des relations amicales avec la Russie.