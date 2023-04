EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron et von der Leyen face à Xi pour faire entendre leur voix

L'ECONOMIE RUSSE FACE A UN AVENIR INCERTAIN





Après plus d'un an de sanctions et malgré une adaptation que peu d'observateurs avaient anticipée, les nuages n'ont pas disparu dans le ciel de l'économie russe et les perspectives à moyen terme restent incertaines.





"Renforcement de la souveraineté économique", "plus d'opportunités" : pendant un an, Vladimir Poutine n'a cessé de répéter que les sanctions internationales étaient inefficaces et qu'elles pénalisaient plus les Occidentaux que la Russie.





Pourtant, le président russe a brusquement changé de ton fin mars, mettant en garde contre les conséquences "négatives" des sanctions "à moyen terme", une première depuis le début de l'offensive en Ukraine.