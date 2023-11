EN DIRECT - Guerre en Ukraine : trois Russes inculpés à New York pour exportation de composants de drones de l'armée russe

Une société basée à Brooklyn, Quality Life Cue (QLC), a reçu "plus de 250.000 dollars d'une entité russe sous sanctions" américaines "pour acquérir et exporter des composants électroniques à destination de sociétés en Russie impliquées dans le développement et la fabrication de drones pour la guerre russe en Ukraine", détaille le parquet fédéral.

Le procureur adjoint Matthew Olsen a confirmé que "rien que ces deux derniers jours, le ministère de la Justice et les forces de l'ordre ont interpellé et inculpé nombre d'individus accusés de montages sophistiqués pour acquérir, dissimuler et exporter illégalement des composants électroniques des États-Unis à destination des forces armées russes".