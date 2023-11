EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire pour Kiev

Sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit "reconnaissant envers Joe Biden, le Congrès et le peuple américain pour le programme d'aide militaire" accordé par les États-Unis. "Cela renforcera nos valeureux guerriers et nous aidera à protéger les vies et les infrastructures des frappes russes. Les États-Unis font preuve de force face à l’agression et à la terreur", a encore souligné de chef de l'État ukrainien.