EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir détruit 24 drones et un missile

Le ministère américain des Finances estime que la Russie profite de ses liens commerciaux avec la Chine, la Turquie et les Emirats arabes unis (EAU), qui se sont transformés en "nœuds commerciaux d'exportations, réexportation et transfert vers la Russie de technologies et équipements étrangers". Une dizaine d'entreprises turques, et une vingtaine aux EAU et trois en Chine sont notamment concernées.

Le Trésor vise également les entités et personnes russes impliquées dans le commerce de matériel et technologie provenant de l'étranger ainsi que dans la recherche et développement. Enfin, le ministère renforce les sanctions existantes à l'encontre du secteur financier russe en ajoutant à sa liste sept établissements et les responsables de plusieurs banques.