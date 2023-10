EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'UE promet de soutenir Kiev "aussi longtemps que nécessaire"

Le ministre ukrainien des infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a nié une information circulant dans la presse ukrainienne, selon laquelle Kiev avait suspendu son corridor céréalier temporaire en mer Noire depuis mercredi. "Les informations concernant l'annulation ou l'arrêt imprévu du couloir temporaire ukrainien pour le mouvement des navires civils depuis et vers les ports de la Grande Odessa sont fausses", a-t-il écrit sur le réseau X.





"Les ports de la Grande Odessa continuent de traiter les navires qui ont transité par le corridor ukrainien temporaire", a-t-il assuré, soulignant que ce corridor avait été mis en œuvre en tenant compte de "la situation militaire et des conditions météorologiques". "Toutes les routes disponibles établies par la marine ukrainienne sont valides et utilisées par des navires civils." Il a précisé qu'au total, "51 navires ont emprunté le couloir d'entrée" du corridor, et que "33 navires ont exporté plus de 1,3 million de tonnes de produits agricoles ukrainiens et d'autres marchandises".