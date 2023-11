EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev dénonce la plus vaste attaque russe depuis le début de l'année

Deux hommes et une femme russes, Nikolaï Goltsev, 37 ans, son épouse Kristina Puzyreva, 32 ans, et Salimdzhon Nasriddinov, 52 ans, ont été arrêtés, placés en détention et inculpés mardi pour avoir exporté des États-Unis des composants électroniques qui ont servi à l'armée russe et ont été retrouvés en Ukraine.





Le couple, des ressortissants canadiens et russes vivant à Montréal, et l'homme, qui a la double nationalité russe et tadjike et réside du côté de Brooklyn, sont soupçonnés d'avoir "envoyé" en 2022 et 2023 "sur le champ de bataille russe plus de 300 cargaisons de matériel soumis à des restrictions, d'une valeur d'environ 10 millions de dollars américains", a informé dans un communiqué du parquet fédéral de Brooklyn Ivan Arvelo, agent spécial chargé d'enquêtes de sécurité intérieure à New York.