EN DIRECT - Ukraine : inquiétudes autour de la centrale de Zaporijia après de nouveaux bombardements

La centrale nucléaire de Zaporijia connaissait un calme relatif depuis quelques semaines, c'est désormais terminé. La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau accusées mutuellement ce dimanche d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, située dans le Sud ukrainien et occupée militairement par l'armée russe. Depuis plusieurs mois, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombardements sur le site, proche de la ligne de front.

"Il y a en a qui considèrent qu'une centrale nucléaire est une cible militaire légitime, ce qui est incroyable", s'est indigné le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi. "Qui que ce soit, arrêtez cette folie !", a-t-il exhorté, en insistant : "Les gens qui font ça savent où ils frappent. C’est absolument délibéré, ciblé". L'AIEA, qui dispose de deux inspecteurs sur place dans la centrale, est en train de procéder à une évaluation. "Il y a eu des dégâts dans des endroits assez délicats", a estimé M. Grossi, précisant que les réacteurs n'avaient pas été touchés mais "plutôt la zone où se trouvent les combustibles frais et usés".