EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Crimée, sous contrôle russe, frappée par une attaque de drones

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde mardi contre la "rhétorique dangereuse" qui alimente les menaces nucléaires dans le monde, lors d'une rencontre internationale au Maroc consacrée au "dialogue des civilisations".





"Des divisions croissantes menacent la paix et la sécurité mondiales, provoquent de nouvelles confrontations et rendent d’autant plus difficile la résolution de conflits anciens", a déclaré aux journalistes M. Guterres, dans le cadre d'un forum de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) organisé à Fès (nord-est du Maroc).





"Une rhétorique dangereuse fait monter les tensions nucléaires", a-t-il averti, au moment où les pays occidentaux accusent Moscou de brandir la menace d'une guerre atomique afin de les dissuader de soutenir l'Ukraine, où la Russie mène une offensive militaire depuis fin février.