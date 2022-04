EN DIRECT - Ukraine : accord sur un couloir d'évacuation de civils depuis Marioupol, selon Kiev

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU DEMANDE "UNE PAUSE HUMANITAIRE"





Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé mardi 19 avril l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine et demandé aux deux parties d'arrêter les combats pour une "pause humanitaire" de quatre jours à l'occasion de la Pâque orthodoxe.





"Je demande aujourd'hui une pause humanitaire de quatre jours pour la semaine sainte", de jeudi à dimanche, "pour permettre l'ouverture d'une série de couloirs humanitaires en Ukraine", a déclaré le chef de l'ONU sur le parvis du siège des Nations unies.





Cette suspension des combats servirait à l'évacuation des civils "des zones de confrontations actuelles et attendues", avec l'aide de la Croix-Rouge, et à l'acheminement de l'aide humanitaire "dans les zones les plus touchées comme Marioupol, Kherson, Donetsk et Lougansk", a ajouté le chef de l'ONU.