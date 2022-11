EN DIRECT - Ukraine : "Nous devons continuer à tenir bon", affirme Volodymyr Zelensky

L'Ukraine était largement privée d'électricité et d'eau, jeudi 24 novembre, au lendemain de nouvelles frappes russes massives qui ont spécifiquement visé les infrastructures énergétiques, une stratégie qualifiée de "crimes de guerre" par les alliés occidentaux au moment où l'hiver s'installe. Neuf mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, des millions d'Ukrainiens ont passé la journée sans courant et dans le froid. À Kiev, environ 70% de la population restait privée d'électricité, tandis que l'approvisionnement en eau a été rétabli, selon la mairie.

Les bombardements russes se poursuivaient également, faisant quatre morts et dix blessés à Kherson (sud), d'où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines, et six morts et 30 blessés à Vychgorod, près de Kiev.