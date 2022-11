EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "La semaine à venir pourrait être difficile", prévient Zelensky

Les affrontements entre les troupes ukrainiennes et russes se sont poursuivis ce dimanche. Des bombardements ont été signalés dans plusieurs zones du pays. Deux civils sont morts ce dimanche dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, après un bombardement russe, rapportent les médias ukrainiens, dont le Kyiv Independent. Une autre personne a été blessé et quatre maisons ont été détruites dans la même frappe. "Aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est possible et impossible pour arrêter la nouvelle politique génocidaire de la Russie”, a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux.

Selon Petro Kotin, directeur d'Energoatom, la Compagnie nationale de production d'énergie nucléaire d'Ukraine, les Russes seraient sur le point de se retirer de la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée depuis le début de l'invasion. "Depuis plusieurs semaines, nous recevons des informations faisant état de signes qui indiqueraient qu'ils se prépareraient à quitter la centrale", a-t-il affirmé à la télévision ukrainienne.