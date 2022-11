EN DIRECT - L'Ukraine dit s'attendre à de nouvelles attaques russes cette semaine

V. ZELENSKY : "L'UKRAINE NE SERA JAMAIS UN LIEU DE DÉVASTATION"





Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a accusé lundi soir la Russie d'avoir "en une semaine seulement, tiré 258 fois sur 30 colonies de la région de Kherson". Il y voit "la véritable essence" des personnes "qui ont pris le contrôle de la Russie". "Après 20 ans de règne, une grande partie de leur propre État est dans un tel état de dévastation. (...) Ils ne sont capables que de dévastation. C'est tout ce qu'ils laissent derrière eux", a-t-il fustigé, avant de poursuivre : "L'Ukraine ne sera jamais un lieu de dévastation. Nous ferons tout pour restaurer chaque objet, chaque maison, chaque entreprise détruite par les occupants".





Le président ukrainien a également annoncé s'être entretenu le jour même avec "les ministres des Affaires étrangères de sept pays d'Europe du Nord : Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède, Norvège, Islande", pour justement "évoquer les besoins de l'Ukraine en matière de protection et de reconstruction". Des "accords sur la poursuite de la coopération dans le domaine de la défense et de l'énergie, dans les projets de reconstruction de notre État et dans le domaine des sanctions" ont été discutés, tout comme celui de "la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression russe contre l'Ukraine", a-t-il ajouté.