EN DIRECT - "Nous serons à vos côtés" : la visite surprise à Kiev du Premier ministre britannique Rishi Sunak

LAVROV PERSONA NON GRATA EN POLOGNE





La Russie a dénoncé samedi une décision "provocatrice" de Varsovie, après le refus de la Pologne d'autoriser l'entrée sur son territoire au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour une réunion ministérielle de l'OSCE.





"La décision de la Pologne (...) est provocatrice et sans précédent", a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué. "Non seulement Varsovie s'est discréditée de cette manière, mais elle a porté un préjudice irréparable à l'autorité de toute l'Organisation" pour la sécurité et la coopération en Europe, estime le communiqué.