EN DIRECT - Guerre en Ukraine : violents combats à Lyssytchansk, la Biélorussie menace

LYSSYTCHANSK AU MAIN DES RUSSES





Selon l'Institute for the Study of War (ISW), les forces ukrainiennes se sont probablement délibérément retirées de Lysychansk. Le think tank a rapporté hier que des images géolocalisées peuvent suggérer que les forces russes n'ont pas rencontré beaucoup de résistance lors de l'entrée de Lyssytchansk, ce qui a entraîné la prise de la ville par la Russie.