EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à la chute de Marioupol et à un assaut russe dans l'Est

COMBATS DANS L'EST DU PAYS





"Les combats dans l'est de l'Ukraine vont s'intensifier au cours des deux à trois prochaines semaines, la Russie continuant à y recentrer ses efforts", a prévenu le ministère britannique de la Défense dans son dernier rapport ce mardi. "Les attaques russes restent concentrées sur les positions ukrainiennes près de Donetsk et de Louhansk, avec de nouveaux combats autour de Kherson et de Mykolaiv et une nouvelle poussée vers Kramatorsk", précise-t-il.