EN DIRECT - Guerre en Ukraine : réunion ce mardi du Conseil de sécurité de l'ONU sur les derniers bombardements russes

Un bombardement russe a fait au moins 13 morts dans un centre commercial dans le centre de l'Ukraine, selon les autorités locales. C'est "l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de la frappe ayant touché ce bâtiment de Krementchouk, une cité à 330 km au sud-est de Kiev, et à plus de 200 km du front. Les pays du G7 réunis en Allemagne, qui ont dénoncé un "crime de guerre".