EN DIRECT - Ukraine : après Lyman, d'autres villes du Donbass seront bientôt reprises, assure Zelensky

LES ÉTATS-UNIS SALUENT LA PRISE DE LYMAN





Le secrétaire américain à la Défense s'est réjoui de la prise de Lyman, déclarant qu'elle représentait une victoire "encourageante".





Lors d'une conférence de presse citée par Reuters, Lloyd Austin a tenu à souligner que cette ville clé était positionnée sur les lignes d'approvisionnement que la Russie a utilisées pour pousser ses troupes et son matériel vers le sud et l'ouest. "Sans ces routes, ce sera plus difficile. Cela représente donc une sorte de dilemme pour les Russes à l'avenir."





Lloyd Austin n'a cependant pas montré d'inquiétude concernant une possible réponse russe à l'entrée de l'Ukraine dans un territoire annexé.