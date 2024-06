Un premier sommet pour la paix en Ukraine s'est achevé dimanche en Suisse en l'absence de Moscou. La Russie peut négocier la paix "demain, si elle se retire de notre territoire", a affirmé le président ukrainien. Suivez les dernières infos sur le conflit.

La vaste majorité des pays réunis au premier sommet sur la paix en Ukraine ont réitéré leur soutien à l'indépendance et la souveraineté territoriale de l'Ukraine et ont souligné que la Russie devra être partie prenante des discussions pour arriver "à une paix durable et juste".

Mais le sommet à peine terminé, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que la Russie et ses dirigeants - Vladimir Poutine a exigé de facto une capitulation de Kiev pour toute négociation - "ne sont pas prêts à une paix juste". La Russie peut négocier la paix "demain, si elle se retire de notre territoire", a insisté M. Zelensky, lors d'un point de presse à l'issue de cette conférence qui a rassemblé des dirigeants de plus 90 pays dans un complexe hôtelier de luxe du centre de la Suisse.

Plus de deux ans après l'invasion russe, la très grande majorité des participants est parvenue à s'entendre sur un communiqué final dessinant des pistes pour mettre fin au plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la question sur "comment et quand impliquer la Russie" reste ouverte, a reconnu la présidente de la Confédération helvétique et hôte du sommet, Viola Amherd.